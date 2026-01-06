ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сняг и лед блокират въздушния и жп трафика в Нидерландия

Самолет Снимка: pixabay

Сняг и лед продължават да нарушават трафика в Нидерландия днес, блокирайки движението на всички влакове и причинявайки отмяна на стотици полети, предаде Ройтерс, информира БТА. 

Нидерландската жп компания Ен Ес (NS) съобщи, че никакви влакове няма да се движат поне до 09:00 ч. местно време заради проблеми, причинени от снега и минусовите температури.

На амстердамското летище Схипхол авиокомпания Ка Ел Ем (KLM) отмени поне 300 полета днес, като трафикът на един от основните транспортни хъбове в Европа остава блокиран за пети пореден ден. 

Самолет Снимка: pixabay

