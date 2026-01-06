Мадуро по пътя на Нориега: как US и британски издания коментират първото му явяване в съда

Първото явяване в съда на венецуелския лидер Николас Мадуро и развоят на събитията след американската операция по залавянето му са сред водещите теми днес в американски и британски издания, съобщава БТА.

Сваленият от власт президент на Венецуела Мадуро не се призна за виновен по обвиненията в наркотероризъм и притежание на оръжие при първото си явяване пред съда в Ню Йорк снощи, пише британският в. „Телеграф“.

Мадуро би могъл да почерпи вдъхновение от делото срещу бившия диктатор на Панама Мануел Нориега, който води дългогодишна съдебна битка, за да бъде признат за военнопленник, след като се предава на американските сили през 1990 г., коментира вестникът. Федерален съдия в крайна сметка постановява, че Нориега е военнопленник съгласно Женевската конвенция, което му дава правото да носи военна униформа и да бъде настанен отделно от останалите затворници в бунгало, оборудвано с телевизор и уреди за фитнес, посочва "Телеграф“.

Обвинителният акт срещу Мадуро, представен в събота от американската министърка на правосъдието и главен прокурор Пам Бонди, повтаря твърденията на президента Доналд Тръмп, че е военната му интервенция във Венецуела е била необходима, за да бъде спрян притокът от наркотици към САЩ, пише в. "Гардиън“.

Нанесените от американската армия удари по предполагаеми "нарколодки“ в месеците преди операцията във Венецуела причиниха смъртта на най-малко 110 души, което кара някои правни експерти да се питат дали в случая американската страна не е тази, която е отговорна за извършването на военни престъпления, отбелязва изданието.

Тръмп оправдава залавянето на Мадуро като необходимо, за да могат САЩ да конфискуват "откраднатия“ петрол от Венецуела, и обеща, че Вашингтон ще „управлява“ Венецуела в обозримо бъдеще, докато американските енергийни компании поемат контрола над богатите петролни резерви на страната, коментира вестникът.

Нощната акция, при която венецуелският лидер бе заловен и която последва месеци на ескалиращ натиск от страна на САЩ върху Мадуро, предизвика шок по целия свят, объркване във Венецуела относно това кой е начело на страната и породи опасения, че президентът Тръмп може да изпълни и заплахите, които е отправял към други страни, включително Куба, Колумбия, Мексико и Канада, акцентира американският в. "Вашингтон Пост“.

Администрацията на Тръмп даде противоречиви сигнали относно това какво предстои да се случи във Венецуела, отбелязва изданието. След залавянето на Мадуро Тръмп обяви, че САЩ ще „управляват“ Венецуела. Държавният секретар Марко Рубио обаче зае различна позиция, като в телевизионни интервюта каза, че САЩ ще „управляват политиката“, а не самата страна, посочва "Вашингтон Пост“.

За Русия и Китай тази несигурност поражда възможности, казват външнополитически анализатори, цитирани от в. "Ню Йорк Таймс“. "Ако ние имаме правото да бъдем агресивни в собствения си заден двор, защо и те да не могат?“, коментира Фиона Хил, експерт по Русия в Института "Брукингс“ във Вашингтон.

Прави впечатление, че Китай и Русия осъдиха операцията на САЩ срещу Венецуела, но не заплашиха, че ще защитят своя съюзник, посочва „Ню Йорк Таймс“.

Президентът Владимир Путин остана извън светлината на прожекторите и не се изказа по темата, но бившият президент Дмитрий Медведев, който един от най-гласовитите и агресивни руски политици, изрази прагматизма на Кремъл, отбелязва изданието. "Да го кажем направо, те вече нямат основания, дори формални, да упрекват в нещо нашата страна“, заяви той, визирайки САЩ.