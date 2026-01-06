Над 200 души задържани в Турция за 20 дни за предполагаеми връзки с ФЕТО

Властите в Турция са задържали общо 223 заподозрени за предполагаеми връзки с т. нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен в рамките на мащабна операция, проведена през последните 20 дни в 45 от 81-те окръга на страната, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в Екс, информира БТА.

В публикацията на Йерликая се посочва, че задържаните лица са заподозрени в членство в организацията, поддържане на активна комуникация с нейни представители и финансиране на дейността ѝ, като към момента 87 от тях са оставени в ареста, на други 50 са наложени различни мерки за съдебен контрол, а случаите на останалите все още се разглеждат.

„Нашата борба срещу онези, които застрашават целостта на нашата държава и мира на нашата нация, продължава с решителност“, написа още Йерликая.

Анкара обвинява движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, който почина през октомври 2024 г., в организирането на опита за преврат на 15 юли 2016 г. По данни на турското Министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са осъдени за предполагаеми връзки с движението, като над 11 000 от тях все още са в затвора. Съдебните производства продължават за над 24 000 лица, а други 58 000 остават обект на активно разследване почти десетилетие след опита за преврат.