Свалени са 129 украински дрона над Русия

Системите за противовъздушна отбрана на Русия свалиха тази нощ 129 украински дрона над територията на страната, заяви руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, информира БТА.

"В периода от 23 ч. московско време на 5 януари (22 ч. българско време) до 7 ч. московско време на 6 януари дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 129 украински безпилотни летателни апарата тип самолет“, се казва в съобщението на ведомството.

29 дрона са били свалени над Брянска област, 15 – над Белгородска област, 13 – над Ярославска област, 10 – над Новгородска област, посочва министерството.

