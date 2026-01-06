Над 40 хил. нарушения на шофьори в Гърция по празниците

Гръцката полиция е установила над 40 хил. нарушения на шофьори по пътищата по време на интензивните проверки по Коледа и Нова година, показват данните на полицията, цитирани в местни медии, съобщи БТА.

За периода от 19 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г. са извършени 189 035 проверки на територията на страната, в рамките на които са установени 40 246 нарушения на правилата за движение.

Голяма част от нарушенията са пряко свързани с човешкото поведение – превишена скорост, управление на автомобил под въздействието на алкохол, както и неизползването на предпазни колани и каски за мотористите.

Статистиката посочи, че за отчетения период 1268 шофьори са хваната да управляват автомобил под въздействието на алкохол, 6544 са превишили скоростта, 319 са установени да преминават на червен сигнал на светофар. Без шофьорска книжка са засечени 830 водачи. Останалите най-чести причини за налагане на глоби са използване на мобилен телефон зад волана, липса на детско столче за децата под определена възраст, неправилни маневри и други.

Проверките на Пътна полиция ще продължат с неотслабваща интензивност с цел защитата на живота и утвърждаването на чувството за сигурност по пътната мрежа на страната, посочват властите.