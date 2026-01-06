Ръст от 3,5% през 2025 г. в продажбите на нови автомобили във Великобритания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продажбите на нови автомобили във Великобритания са нараснали с около 3,5% през миналата година на фона на рязко увеличеното търсене на електрически превозни средства, показват нови данни, цитирани от ДПА, ИНФОРМИРА бта.

През 2025 г. във Великобритания са били регистрирани 2,02 милиона нови автомобила, съобщи браншовата Организация на производителите и търговците на автомобили (SMMT).

През предходните 12 месеца са били продадени общо 1,95 милиона автомобила, което прави 2025-а третата поредна година на растеж на автомобилния пазар.

Регистрациите на изцяло електрически автомобили са се увеличили с 23,9 процента на годишна база до 473 340. Това представлява пазарен дял от 23,4 процента спрямо 19,6 процента през 2024 година.

Очаква се това да направи Великобритания втория по големина пазар за електромобили в Европа след Германия.

Целта, определена от правителството, за превозни средства с нулеви емисии (ZEV) е най-малко 28 процента от автомобилите, продавани от всеки производител във Великобритания през миналата година, да бъдат с нулеви емисии, което обикновено означава изцяло електрически автомобили.