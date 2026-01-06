САЩ спират да ваксинират всички деца срещу грип, менингит и хепатит А

САЩ прекратиха дългосрочните си насоки, според които всички деца трябва да получават ваксини срещу грип и три други заболявания. Това е мащабна промяна, която допринася за постигането на една от дългосрочните цели на министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, предаде "Ройтерс".

Премахнати са и препоръката за ротавирус, грип, менингококова болест и хепатит А. Сега родителите трябва да се консултират с доставчици на здравни услуги в рамките на това, което нарича споделено клинично вземане на решения.

Министърът на здравеопазването е антиваксър, но експерти се притесняват, че отмяната на дългогодишната здравна политика ще увеличи хоспитализациите и смъртните случаи.