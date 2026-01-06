Нови протести в Тирана, искат оставката на премиера Еди Рама

Два отделни протеста с искане за оставката на албанския премиер Еди Рама се проведоха пред сградата на албанския Министерски съвет в Тирана през последните два дни, съобщават албански медии, информира БТА.

В следобедните часове на 4 януари гражданското движение „Албания става" (Lëvizja „Shqipëria Bëhet”) на Адриатик Ляпай проведе протест пред сградата на Министерския съвет, по време на който се стигна до сблъсъци между полиция и протестиращи, съобщи вчера албанският информационен портал „Шчиптаря“. По информация на албанската полиция към момента четирима заподозрени за „хвърляне на тежки предмети срещу полицейски служители“ са задържани, а срещу други девет, сред които и лидерът на „Албания става“ Адриатик Ляпай, е започнато допълнително разследване.

Вчера отново пред сградата на Министерския съвет в Тирана бе организиран протест със същото искане от основната опозиционна сила в Албания - Демократическата партия (ДП/PD), като в него се включиха редица депутати от ДП, лидерът на партията Сали Бериша, представители на различни организации и десетки граждани, предаде АТА. В демонстрацията се включи и лидерът на „Албания става“ Адриатик Ляпай.

Двата протеста са продължение на антиправителствен протест, който се състоя на 22 декември 2025 г. в албанската столица Тирана. Тогава част от протестиращите хвърляха пиратки и други запалими вещества по сградата, в която се помещава канцеларията на премиера Еди Рама, а албанската полиция съобщи, че е арестувала четири лица и е започнала разследване срещу други седем заради инциденти по време на демонстрацията, при които по официални данни са пострадали трима полицейски служители, един фотограф и един протестиращ.

Политическото напрежение в Албания ескалира в последните месеци, след като се появиха твърдения за корупция, отправени срещу вицепремиерката Белинда Балуку. Заедно с няколко официални представители и няколко компании Балуку е обвинявана, че е използвала държавни средства за фаворизиране на някои компании в големи инфраструктурни проекти. По време на изслушване в парламента миналия месец Балуку определи обвиненията като инсинуации и очерняне и заяви, че сътрудничи на съдебните власти.

Към момента албанската Специализирана структура срещу корупцията и организираната престъпност (СПАК/SPAK) е поискала снемане на имунитета на Балуку и ареста ѝ, но не е ясно кога парламентът на страната, в който управляващата партия на албанския премиер Еди Рама има мнозинство, ще гласува по това искане.