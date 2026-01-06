ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сърбин от "Розовите пантери", участвал в обир на б...

68 задържани в Истанбул за финансови измами на "Капалъ чарши"

68 задържани в Истанбул за финансови измами на "Капалъ чарши". Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Турската полиция е задържала 68 души и е иззела множество активи в рамките на разследване за финансови измами с фирми, опериращи на покрития пазар „Капалъ чаршъ“ в Истанбул, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, информира БТА. 

В изявление на Прокуратурата се посочва, че в рамките на мащабно разследване е установено, че част от фирмите, опериращи на територията на пазара „Капалъ чаршъ“ са били част от схема за пране на пари, при която чрез криптовалути и системи за електронни плащания е била изградена тайна мрежа за прехвърляне на средства, придобити от незаконни залози, финансови измами и кражби. 

В хода на разследването са издадени общо 80 заповеди за арест, като до момента 68 от заподозрените са задържани от полицията, а същевременно са иззети 28 превозни средства, 11 жилища и осем работни офиса, за които е установено, че са придобити със средства от незаконни дейности. 

През ноември турската полиция задържа 76 души и иззе активи за над 335 милиона турски лири (6,8 милиона евро), в рамките на сходно разследване, свързано с извършването на измами в обменни бюра, опериращи на територията на „Капалъ чаршъ“. 

68 задържани в Истанбул за финансови измами на "Капалъ чарши".

