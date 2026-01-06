ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

42-рият Международен леден фестивал бе открит в Харбин

КМГ

1008
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 5 януари вечерта в Харбин започна 42-рият Международен леден фестивал. Това е първият международен фестивал в Китай, посветен на зимните дейности.

През изминалия зимен сезон провинция Хейлундзян отбеляза 18,5% ръст на броя на посетителите и 30,7% ръст на общите разходи за туризъм. Прогнозите сочат, че до края на 2025 г. общата продукция на зимната икономика в провинцията ще надхвърли 300 милиарда юана, което представлява ръст от над 12%, пише КМГ. 

Тазгодишният фестивал, чиято тема е „Лед и сняг, изграждане на общо бъдеще", включва десет престижни маршрута за туризъм, както и над 200 културни, спортни и търговски събития. Целта на събитието е да създаде нови връзки чрез културата на леда и снега, като същевременно даде нов тласък на икономическия растеж в сектора.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

