КМГ: Нефтено находище Дацин постигна рекордно производство на природен газ

Според Китайската национална петролна корпорация нефтеното находище Дацин е поддържало 15 поредни години стабилен растеж на производството на природен газ, достигайки 6,1 милиарда кубически метра през 2025 г. Нефтеното находище поддържа производството на суров нефт на ниво 30 милиона тона годишно в продължение на 11 поредни години.

Не само че производството на природен газ достигна безпрецедентни нива, но до 2025 г. собственото потребление на зелена електроенергия на нефтеното находище Дацин ще достигне 1,136 милиарда киловатчаса, което представлява увеличение с 58% в сравнение с 2024 г. През последните пет години общото производство на електроенергия надхвърли 2,3 милиарда киловатчаса, което доведе до намаляване на емисиите на въглероден диоксид с над 1,23 милиона тона, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

