Украинските ВВС унищожили 53 от 61 руски дрона тази нощ

Силите за противовъздушна отбрана унищожиха 53 от общо 61 дрона, изпратени от Русия срещу Украйна от вечерта на 5 януари, предаде Укринформ, като се позова на публикация на украинските военновъздушни сили в "Телеграм", съобщи БТА.

"От 18:00 часа (местно време, също и българско - бел. ред.) в понеделник, 5 януари, врагът атакува с 61 дрона "Шахед" и "Гербера", както и други типове дронове от направленията Милерово, Курск и Орел в Русия, както и от временно окупираната Донецка област. Около 40 от тях бяха дронове "Шахед", се казва в изявлението на военновъздушните сили.

Въздушната атака е била отблъсната от подразделения на авиацията, зенитноракетните сили, силите за радиоелектронна борба и подразделения за безпилотни системи, както и от мобилни стрелкови групи на Украинските сили за отбрана, се добавя в него.

По предварителни данни към 8:30 часа местно време днес силите за противовъздушна отбрана са свалили или заглушили сигнала на 53 дрона. На шест места са били отчетени удари от общо осем дрона.