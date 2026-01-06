ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германец спря Димитър Кузманов на старта в Нотинга...

Международният пътнически трафик в Китай се е увеличил с 21,6% през 2025 г.

Снимка: Китайска медийна група

През 2025 г. обемът на международния пътнически трафик в Китай се е увеличил с 21,6%, благодарение на държавната политика и висококачественото изграждане на въздушното направление на „Един пояс, един път". Редовните пътнически полети между Китай и Индия бяха възобновени, маршрутът „Южен коридор" до Латинска Америка беше успешно отворен, а пътническият трафик към Централна и Западна Азия, Африка и Латинска Америка се е увеличил съответно с 59,3%, 33,4%, 39%, 108,6%, Освен това транспортният обем на вътрешните и международните карго и пощенски превози са се увеличили съответно с 7,3% и 22,1%. Делът на китайските авиационни компании на международния товарен пазар достигна 44%, което е увеличение с 3 процентни пункта на годишна база, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

