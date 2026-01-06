ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няколко студенти са ранени при израелска операция ...

Китайското МВнР: Международната общност трябва да е бдителна към японската ревизия на „трите документа за сигурност“

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Наскоро японският премиер Санае Такаичи заяви, че ще улесни дискусиите с цел преразглеждане на „трите документа за сигурност" в рамките на годината, съобщава КМГ. Говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин заяви на редовната си пресконференция днес, че според разкритията на японските медии ключовите елементи на предложените от Япония ревизии на „трите документа за сигурност" включват увеличаване на разходите за отбрана, промяна на „трите неядрени принципа", отмяна на ограниченията за износ на оръжие и енергично развитие на нападателните военни способности. Това отразява опасната тенденция на Япония към ускоряване на ремилитаризацията, което неизбежно ще подкопае регионалния мир и стабилност, а международната общност трябва да бъде изключително бдителна за тези действия, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

