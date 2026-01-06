„Лего“ представи умно строително блокче на изложението в Лас Вегас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Датският производител на играчки „Лего“ (Lego) представи днес ново интерактивно строително блокче на изложението за потребителска електроника Си И Ес (Consumer Electronics Show - CES) в Лас Вегас, предаде ДПА, съобщи БТА.

Компанията го определи като една от най-важните разработки на системата „Лего“ от десетилетия.

Тухличката, наречена „Лего смарт брик“ (Lego Smart Brick), е оборудвана с високоговорител, LED светлини и малък чип, който ѝ позволява да открива и взаимодейства с други умни строителни блокчета и мини фигурки.

Джулия Голдин, главен продуктов и маркетинг директор на „Лего“, заяви, че технологията е една от най-значимите разработки след въвеждането на мини фигурката „Лего“ през 1978 година.

Умното блокче съдържа персонализиран чип с размери малко над четири милиметра, медни бобини и зареждаща се батерия. Това „позволява на блокчето да засича разстоянието до и разположението на други умни блокчета в близост до него“.

То разполага и с вграден миниатюрен високоговорител, акселерометър и LED екран.

Блокчето може да разпознае кои фигурки или специални сензори са наблизо и да реагира със съответстващ образ. Например, когато фигурка е поставена върху превозно средство, блокчето реагира със съответстващи звукови или светлинни ефекти.

„Лего“ обяви, че умните блокчета ще бъдат пуснати в продажба на 1 март 2026 година. При пускането на пазара са планирани три комплекта за сглобяване от „Междузвездни войни“, включително изтребител „Екс-уинг“ (X-Wing), който реагира на движенията на полета със звук.

„Лего“ ще представи и интерактивни мини фигурки, включително Чубака, който издава своето характерно ръмжене, когато се доближи до умното блокче. Цените варират от около 70 долара за най-малкия комплект до около 160 долара за най-големия.

Том Доналдсън, ръководител на лабораторията за креативни игри на „Лего“, каза, че технологията „съчетава креативност, технологии и разказване на истории, за да направи изграждането на светове и истории още по-увлекателно и всичко това без екран“.