Наводнения в Южна Босна и Херцеговина след поройни дъждове

Поройни дъждове, продължаващи в последните 24 часа, причиниха наводнения в южната част на Босна и Херцеговина, съобщи регионалната телевизия Ен 1, информира БТА.

Наводненията са засегнали семейни къщи и цели села, причинили са преливането на реки и са активирали свлачища.

Гражданската защита в Мостар издаде предупреждение за преливане на река Буна.

Според прогнозата за времето се очаква да паднат още 200 литра вода на квадратен метър в следващите два дни, което може да предизвика още по-големи наводнения, преливане на реки и големи свлачища. Такива валежи последно бяха регистрирани през есента на 2024 г., когато в наводненията загинаха 27 души.

Гражданската защита в Мостар предупреждава, че времето е опасно за здравето и живота на гражданите в региона, както и че може да доведе до сериозни затруднения в движението, прекъсване на електроенергията и затруднен достъп до определени населени места.

Босненският министър за човешките права и бежанците Севлид Хуртич каза днес, че Бежанският център „Салаковац“ в Мостар е подготвен за спешно и временно настаняване на граждани, чиито къщи са застрашени от наводнения.

Междувременно в останалата част на страната има обилни снеговалежи, снежната покривка стигна до 40 см, а вчера в Сараево загина жена, след като върху нея падна бор, натежал от натрупалия сняг.