ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новият капитан на "Левски": Най-важното е, че държ...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22034866 www.24chasa.bg

Наводнения в Южна Босна и Херцеговина след поройни дъждове

1328
Порои наводниха Южна Босна и Херцеговина. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Поройни дъждове, продължаващи в последните 24 часа, причиниха наводнения в южната част на Босна и Херцеговина, съобщи регионалната телевизия Ен 1, информира БТА.

Наводненията са засегнали семейни къщи и цели села, причинили са преливането на реки и са активирали свлачища.

Гражданската защита в Мостар издаде предупреждение за преливане на река Буна.

Според прогнозата за времето се очаква да паднат още 200 литра вода на квадратен метър в следващите два дни, което може да предизвика още по-големи наводнения, преливане на реки и големи свлачища. Такива валежи последно бяха регистрирани през есента на 2024 г., когато в наводненията загинаха 27 души.

Гражданската защита в Мостар предупреждава, че времето е опасно за здравето и живота на гражданите в региона, както и че може да доведе до сериозни затруднения в движението, прекъсване на електроенергията и затруднен достъп до определени населени места.

Босненският министър за човешките права и бежанците Севлид Хуртич каза днес, че Бежанският център „Салаковац“ в Мостар е подготвен за спешно и временно настаняване на граждани, чиито къщи са застрашени от наводнения.

Междувременно в останалата част на страната има обилни снеговалежи, снежната покривка стигна до 40 см, а вчера в Сараево загина жена, след като върху нея падна бор, натежал от натрупалия сняг.

Порои наводниха Южна Босна и Херцеговина. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)