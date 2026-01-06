16 души загинаха при внезапни наводнения в Индонезия

Индонезийската провинция Северно Сулавеси бе засегната от внезапни наводнения, при които загинаха най-малко 16 души, а стотици бяха принудени да напуснат домовете си, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Наводненията засегнаха отдалечен вулканичен архипелаг след проливните дъждове вчера, каза говорителят на Националната агенция за управление на бедствията Абдул Мухари. Повече от 140 семейства са били принудени да напуснат домовете си и са били прехвърлени към по-безопасни места, добави той.

Властите обявиха извънредно положение, за да позволят на местните власти да мобилизират допълнителни ресурси и да ускорят доставките на помощи.

Индонезия е архипелаг, който се състои от повече от 17 000 острова, и е силно уязвима на внезапни наводнения, свлачища и други природни бедствия, особено през дъждовния сезон, който обикновено е в пика си между декември и февруари, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. Учени казват, че климатичните промени са довели до увеличаване на валежите в някои части на страната, което е повишило риска от наводнения, особено в планинските и обезлесените райони.