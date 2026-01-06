Комарджия спечели 436 000 долара, заложил, че САЩ ще хванат Мадуро

Комарджия спечели близо половин милион долара от залавянето на президента на Венецуела точно преди официалното обявяване, което повдига въпроси дали някой е спечелил от вътрешна информация за операцията на САЩ.

Залозите на крипто платформата Polymarket, че Николас Мадуро ще бъде свален от власт до края на януари, се повишиха в часовете преди президентът Доналд Тръмп да обяви в събота, че венецуелският лидер е бил заловен, пише Би Би Си.

Анонимният акаунт е имал блокчейн идентификатор от букви и цифри. Данните на Polymarket показват, че търговците са оценили шансовете за напускане на Мадуро на само 6,5% в следобедните часове на петък, 2 януари. Но те скочиха до 11% малко преди полунощ и се увеличиха рязко в ранните часове на 3 януари, което показва внезапна промяна в позициите точно преди Тръмп да публикува в Truth Social, че Мадуро е в ареста на САЩ.Polymarket не отговори веднага на искане за коментар. Денис Келехър, главен изпълнителен директор на Better Markets, безпартийна група, която се застъпва за финансова реформа, каза пред Си Би Ес: „Този ​​конкретен залог има всички белези на търговия, базирана на вътрешна информация." Шепа други потребители на Polymarket също спечелиха десетки хиляди долари от залози за залавянето на Мадуро.

Доналд Тръмп-младши, синът на президента, заема консултантски длъжности в Kalshi и Polymarket.

Залозите, когато имаш вътрешна информация, са незаконни на фондовия пазар, но на пазарите за прогнози има по-малко регулации, съобщи бТВ.

Един акаунт, който се е присъединил към платформата миналия месец и е заел четири позиции, всички за Венецуела, е спечелил над 436 000 долара от залог от 32 537 долара. Остава неясно кой е направил залога.