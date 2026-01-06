100 000 здравни досиета са откраднати от хакери в Нова Зеландия

Киберпрестъпници твърдят, че са успели да получат достъп до здравните досиета на 100 000 новозеландски граждани и казаха, че са се съгласили да забавят изплащането на откупа, за да "могат да си изградят добра репутация", съобщи местна медия, цитирана от Франс прес.

Потребител на приложението "Телеграм" на име "Казу" твърди, че е хакнал повече от 428 000 файла, качени в частната платформа "Управлявай здравето ми" (Manage my health), като е предоставил на други потребители възможността да ги изтеглят. "Управлявай здравето ми" е онлайн портал за здравни услуги в Нова Зеландия, както и популярно мобилно приложение, което позволява на пациентите да преглеждат здравните си досиета или да си запазват медицински прегледи.

Платформата съхранява здравни данни и лична информация, като например телефонните номера и адресите на 1,8 милиона новозеландски потребители. Администратори на платформата смятат, че са били хакнати досиетата на 6 до 7 процента от потребителите. Те уточняват, че информацията за медицинските прегледи и рецепти не е била засегната, и че пациентите, чиито данни са били хакнати, вече са уведомени.

Потребителят "Казу" е настоял да му бъдат изплатени 60 000 американски долара, за да може разпространението или продажбата на файловете да бъдат предотвратени. Новозеландският всекидневник "Поуст" информира днес, че хакерите са отложили крайния срок за превода на сумата до 05:00 ч. местно време в петък тази седмица.

"Нашата главна цел е да спечелим пари и да си изградим добра репутация сред общността", заяви "Казу" вчера.

Министърът на здравеопазването на Нова Зеландия Симиън Браун нареди вчера разследване за взетите от платформата мерки за справяне с нарушаването на неприкосновеността на данните, съобщава БТА.

"Трябва да си извлечем поуки от този инцидент, за да няма други такива случаи в бъдеще", посочи Браун.