Лидерът на демократите в Сената: Смяната на чужди режими винаги е завършвало с вреди за САЩ

Лидерът на демократите в американския Сенат Чък Шумър разкритикува плановете на американското правителство да поеме временно управлението на Венецуела като неясни, незадоволителни и „основаващи се на пожелателно мислене", предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Не получих никакви гаранции, че няма да се опитаме да направим същото и в други страни", заяви Шумър вчера след заседание за информиране на лидерите на Конгреса с операцията във Венецуела. Той описа срещата като пространна и продължителна, но отбеляза, че тя по-скоро е повдигнала още въпроси, вместо да даде отговори.

„Когато Съединените щати се ангажират с подобна смяна на режима и така нареченото изграждане на нация, това винаги завършва с вреди за САЩ. Напуснах брифинга с усещането, че това ще се случи отново", добави той.

По-рано Чък Шумър предупреди, че действията на Тръмп във Венецуела са само началото на опасен външнополитически подход, тъй като президентът публично сигнализира интересите си към Колумбия, Куба и Гренландия. „Американският народ не се е записвал за нов кръг от безкрайни войни", каза Шумър, цитиран от АП.

Съединените щати извършиха военна операция във Венецуела в събота, арестуваха авторитарния лидер Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес по обвинения в наркотрафик и ги изведоха от страната.

Президентът Доналд Тръмп заяви след операцията, че САЩ временно ще управляват Венецуела.

Американският държавен секретар Марко Рубио обаче заяви вчера, че Вашингтон има за цел да използва съществуващата петролна блокада, за да доведе до политически промени в страната.