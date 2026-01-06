Губернаторът на Белгородска област съобщи за двама убити при украинска атака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи днес за най-малко двама убити в граничещия с Украйна руски регион след украинската атака в Западна Русия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Сто двадесет и девет дрона са били прехванати над няколко руски области през нощта, обяви междувременно Министерството на отбраната на Руската федерация.

От своя страна, губернаторът на други западен руски регион - Липецка област, Игор Артамонов съобщи за пожар в завод в района на град Усман след атака с безпилотни летателни апарати.

Междувременно се оказа, че експлозията в жилищна сграда в град Твер, Западна Русия, при която загина един човек, е била причинена от изтичане на газ, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Те първоначално бяха свързали инцидента с украинска атака с дронове.

"Според първите оценки на експерти става въпрос за експлозия на газ за битови нужди", написа Виталий Корольов, губернаторът на Тверска област, в приложението "Телеграм".

По данни на Министерството на отбраната на Руската федерация шест дрона са били свалени над региона, чийто главен град Твер се намира на близо 200 километра северозападно от столицата Москва.

От украинска страна, управителят на Донецка област Вадим Филашкин съобщи за един убит човек при руски обстрел в източния регион, предаде Укринформ.

В отговор на бомбардировките, на които Украйна е подложена всеки ден от близо четири години, Киев изпраща всяка нощ десетки дронове, които навлизат в руското въздушно пространство. Основна мишена на тези нападения е енергийната инфраструктура, която позволява на Москва да финансира войната си, отбелязва Франс прес.