Доналд Туск: Дания може да разчита на цяла Европа за Гренландия

1880
Доналд Туск Снимка: Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Дания може да разчита на солидарността на цяла Европа по въпроса за своята автономна територия Гренландия. Това заяви полският министър-председател Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Той каза това, след като американският президент Доналд Тръмп отново изрази интереса на Вашингтон към арктическия остров, като посочи, че той е от стратегическо значение за националната сигурност на САЩ.

"Никой член на (Организацията на) Северноатлантическия договор (НАТО) не бива да атакува или заплашва друг член. В противен случай НАТО ще загуби смисъла си, ако възникне конфликт или взаимни конфликти в рамките на алианса", заяви Туск.

Доналд Туск

