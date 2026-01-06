Доналд Туск: Дания може да разчита на цяла Европа за Гренландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дания може да разчита на солидарността на цяла Европа по въпроса за своята автономна територия Гренландия. Това заяви полският министър-председател Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Той каза това, след като американският президент Доналд Тръмп отново изрази интереса на Вашингтон към арктическия остров, като посочи, че той е от стратегическо значение за националната сигурност на САЩ.

"Никой член на (Организацията на) Северноатлантическия договор (НАТО) не бива да атакува или заплашва друг член. В противен случай НАТО ще загуби смисъла си, ако възникне конфликт или взаимни конфликти в рамките на алианса", заяви Туск.