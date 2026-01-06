От 2019 г. не са проверявали изгорелия бар в Кран Монтана, в който загинаха 40 души

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 2019 година не е имало инспекции за противопожарна безопасност в бара в Кран Монтана, в който при пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души, заяви днес кметът на курортното селище в Швейцарските Алпи - Никола Феро, цитиран от Ройтерс.

"Дълбоко съжаляваме. Нямахме никаква представа, че не са правени инспекции", каза пред представители на медиите Феро за липсата на проверки в периода 2020-2025 г.,информира БТА.

Кметът добави, че звукоизолиращата пяна, използвана за тавана в бар "Констеласион", навремето е била оценена като безопасна.

Разследващите оповестиха, че разпространилият се бързо огън в ранните часове на 1 януари най-вероятно е тръгнал от искрящи свещи, подпалили тавана на подземната част на бара.

Искрящите свещи вече са забранени във всички заведения в Кран Монтана, обяви още кметът Феро.