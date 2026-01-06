ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв ХІV обяви официално края на Юбилейната го...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22035988 www.24chasa.bg

От 2019 г. не са проверявали изгорелия бар в Кран Монтана, в който загинаха 40 души

1864
Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана

От 2019 година не е имало инспекции за противопожарна безопасност в бара в Кран Монтана, в който при пожар в новогодишната нощ загинаха 40 души, заяви днес кметът на курортното селище в Швейцарските Алпи - Никола Феро, цитиран от Ройтерс.

"Дълбоко съжаляваме. Нямахме никаква представа, че не са правени инспекции", каза пред представители на медиите Феро за липсата на проверки в периода 2020-2025 г.,информира БТА. 

Кметът добави, че звукоизолиращата пяна, използвана за тавана в бар "Констеласион", навремето е била оценена като безопасна.

Разследващите оповестиха, че разпространилият се бързо огън в ранните часове на 1 януари най-вероятно е тръгнал от искрящи свещи, подпалили тавана на подземната част на бара.

Искрящите свещи вече са забранени във всички заведения в Кран Монтана, обяви още кметът Феро.

Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)