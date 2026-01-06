ЕК подкрепя създаването на Център за морска сигурност на Черно море в Румъния

Европейската комисия подкрепя създаването на център за морска сигурност на Черно море в Румъния. Това става ясно от писмо на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен до румънския евродепутат и заместник-председател на Европейския парламент Виктор Негреску, публикувано на официалния му профил в социалната мрежа Фейсбук, съобщава БТА.

„Конкретна стъпка за сигурността на Черно море и за Румъния. Получих официален отговор от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на инициативата ми за създаване на Европейски център за морска сигурност на Черно море в Румъния. Посланието на Комисията е ясно: морският център може да бъде създаден, Европейската комисия подкрепя този подход и подобно решение зависи от крайбрежните държави членки, а Румъния има всички аргументи да бъде домакин на този стратегически център", пише Негреску.

Според него този център е от решаващо значение, защото Черно море се е превърнало в един от най-чувствителните геополитически региони на Европа в контекста на руската агресия срещу Украйна.

„Говорим за сигурността на морските пътища, защитата на критичната инфраструктура (кабели, енергия, пристанища), борбата с хибридните заплахи и увеличаването на капацитета за реагиране на Европейския съюз. За Румъния това е и голяма стратегическа възможност: укрепване на регионалната ни роля; европейска експертиза, инвестиции и капацитет на националната територия; ясно послание, че Румъния не е в периферията на европейските решения, а в техния център", отбелязва евродепутатът.

Той призовава властите в Букурещ да излязат с конкретен проект.

„За сигурността на Европа. За Румъния", пише в заключение Негреску.

В края на октомври миналата година румънският външен министър Оана Цою предложи Румъния да бъде домакин на Центъра за морска сигурност на ЕС в тясно сътрудничество и координация с България, както и с участието на други черноморски държави. Страната ни приветства идеята.