Главната прокурорка на САЩ: Тръмп спаси множество животи във Венецуела като залови Мадуро

"Президентът Доналд Тръмп спаси множество животи във Венецуела като залови Мадуро", заяви американският генерален прокурор Пам Бонди в първото си интервю по темата за Foxnews в понеделник и добави, че залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро не било само заради наркотиците.

"Мадуро и другите обвиняеми могат да бъдат подведени под отговорност и на други места", каза още Бонди.

„Тези хора трябва да останат зад решетките. Те са отговорни за загубата на толкова много човешки животи, а те не са улични наркодилъри. Те са наркотрафиканти." заяви Бонди.

В понеделник Мадуро и съпругата му Силия Флорес се признаха за невиновни по обвиненията в наркотероризъм и други обвинения във федералния съд.

Министерството на правосъдието твърди, че Мадуро е предоставил „венецуелски дипломатически паспорти на наркотрафиканти и е улеснил дипломатическото прикритие на самолети, използвани от пране на пари, за да репатрират приходи от наркотици от Мексико във Венецуела".

„Аз съм невинен, не съм виновен", каза Мадуро пред съда и добави „аз съм почтен човек и все още съм президент на моята страна."

Някои демократи критикуваха военната операция като нарушение на държавния суверенитет, сравнявайки я с действията на бившия президент Джордж Буш в Ирак.

В отговор на критиките Бонди настоя, че „Операция Абсолютна решителност" е „напълно в рамките" на конституционните правомощия на президента Доналд Тръмп.