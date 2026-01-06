ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв ХІV обяви официално края на Юбилейната го...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22036445 www.24chasa.bg

38-годишна инфлуенсърка почина след козметична операция в Москва

2648
Юлия Бурцева СНИМКА: Инстаграм/Yulia Burtseva

 Юлия Бурцева, 38-годишна италианска инфлуенсърка, почина на 4 януари след козметична операция в Москва, съобщи People. 

Според руското информационно издание MSK1, създателката на съдържание е претърпяла козметична операция в частна клиника в Москва на 4 януари, но е била незабавно откарана в болница, след като състоянието й се е влошило, по-късно е била обявена за мъртва.

Бурцева, която имала над 73 000 последователи в инстаграм, споделяла семейния си живот онлайн, описвайки подробно отношенията си с мъжа си Джузепе и малката си дъщеря. Според биографията й в инстаграм, тя е живяла в Неапол, Италия с мъжа си.

 Главната следствена дирекция на Следствената комисия на Руската федерация за Москва е образувала наказателно дело за разследване на потенциални обвинения в небрежност срещу клиниката.

„Следователи от Московската следствена комисия работят на мястото на инцидента", се казва в преведеното изявление на Московската следствена комисия, получено от MSK1.

„Необходимите официални и медицински документи ще бъдат иззети в най-кратък срок. Наредени са редица съдебномедицински експертизи, включително медицинска", пише още в изявлението. 

Бурцева е актуализирала за последен път своя инстаграм профил на 5 декември, като е споделила видео с дъщеря си.

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Юлия Бурцева СНИМКА: Инстаграм/Yulia Burtseva

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)