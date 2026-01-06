38-годишна инфлуенсърка почина след козметична операция в Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юлия Бурцева, 38-годишна италианска инфлуенсърка, почина на 4 януари след козметична операция в Москва, съобщи People.

Според руското информационно издание MSK1, създателката на съдържание е претърпяла козметична операция в частна клиника в Москва на 4 януари, но е била незабавно откарана в болница, след като състоянието й се е влошило, по-късно е била обявена за мъртва.

Бурцева, която имала над 73 000 последователи в инстаграм, споделяла семейния си живот онлайн, описвайки подробно отношенията си с мъжа си Джузепе и малката си дъщеря. Според биографията й в инстаграм, тя е живяла в Неапол, Италия с мъжа си.

Главната следствена дирекция на Следствената комисия на Руската федерация за Москва е образувала наказателно дело за разследване на потенциални обвинения в небрежност срещу клиниката.

„Следователи от Московската следствена комисия работят на мястото на инцидента", се казва в преведеното изявление на Московската следствена комисия, получено от MSK1.

„Необходимите официални и медицински документи ще бъдат иззети в най-кратък срок. Наредени са редица съдебномедицински експертизи, включително медицинска", пише още в изявлението.

Бурцева е актуализирала за последен път своя инстаграм профил на 5 декември, като е споделила видео с дъщеря си.