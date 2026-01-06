Папа Лъв XIV обяви официално края на Юбилейната година на Католическата църква (Видео)

Папа Лъв XIV закри днес Свещената 2025 г. във Ватикана, с което приключи едногодишното честване на християнството, по време на което около 33 милиона поклонници се стекоха в Рим и се състоя историческа смяна на един американски папа с друг, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Под погледите на кардинали и дипломати папата коленичи за молитва на каменния под на прага на "Святата врата" на базиликата „Свети Петър“. След това той се изправи и затвори двете крила на вратата, бележейки символично края на Юбилейната година, открита от изнемощелия поради проблеми със здравето папа Франциск през декември 2024 г., през която се състоя също погребението на Франциск и конклавът, който избра неговият приемник във Ватикана. Само веднъж преди - през 1700 г. - Свещената година е била открита от един папа и закрита от друг.

Днешната церемония в началото на литургията за празника на Богоявление бе кулминацията на една шеметна година, изпълнена със специални аудиенции, литургии и срещи, които доминираха първите месеци на папата като понтифекс и в много отношения отложиха неговата собствена програма.

Сякаш за да сигнализира, че неговият понтификат вече може да започне сериозно, предстоятелят на Римокатолическата църква свика кардиналите от целия свят във Ватикана за двудневни срещи, които ще започнат утре, за да обсъдят управлението на 1,4-милиардната католическа църква.

В дневния ред е включен въпросът за литургията, което подсказва, че папата се впуска стремглаво в раздорите в църквата по въпроса за празнуването на старата латинска меса.

За Ватикана Свещената година е вековна традиция, при която вярващите правят поклонение в Рим на всеки 25 години, за да посетят гробовете на светиите Петър и Павел и да получат индулгенции за прощаване на греховете си, ако преминат през Свещената врата. За Рим това е възможност да се възползва от публични средства, в този случай около 4 милиарда евро, за да реализира отдавна отложени проекти, които да изведат града от години на неглижиране и да го приведат в съответствие с модерните европейски стандарти.

Вчера Ватикана обяви, че 33 475 369 поклонници са участвали в Юбилея, но организаторът на Свещената година във Ватикана, архиепископ Рино Фисикела, призна, че броят е само приблизителна оценка и може да включва двойно преброяване. На пресконференция нито той, нито италианските официални представители не предоставиха съотношението между поклонниците на Свещената година и общите туристически данни за Рим за същия период.

Връзката на Рим с юбилеите датира от 1300 г., когато папа Бонифаций Осми обяви първата Свещена година, която според историците бележи окончателното определяне на Рим като център на християнството. Дори тогава броят на поклонниците беше толкова значителен, че Данте ги споменава в своята поема „Ад“.