Генщабовете на Европа обсъждат гаранциите за сигурност на Украйна

Началниците на генералните щабове на въоръжените сили на страните от "Коалицията на желаещите" обсъдиха в Париж гаранциите за сигурност на Украйна и стратегиите за тяхното изпълнение, предаде Укринформ, позовавайки се на ръководителя на Генералния щаб на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон.

Той отбеляза в изявление в "Екс", че се е срещнал с британския си колега - началника на щаба на отбраната на въоръжените сили на Великобритания главен маршал сър Ричард Найтън, началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал-лейтенант Андрий Гнатов и ръководителя на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) и върховен главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич.

"Гаранциите за сигурност в Украйна и условията за тяхното изпълнение бяха в центъра на дискусиите по време на видеоконференцията с началниците на Генералните щабове на въоръжените сили на т. нар. Коалиция на желаещите", написа генерал Мандон.

Според него, текущата военна операция, която продължава вече няколко месеца съвместно с "Коалицията на желаещите" и в сътрудничество със САЩ, "подкрепя политическите стъпки, насочени към установяване на траен мир на нашия континент", подчерта той.

В Париж днес ще се състои среща на лидерите на страните от "Коалицията на желаещите". По покана на френският президент Еманюел Макрон Украйна, заедно с партньорите си, довършва документ за гаранции за сигурност, който ще послужи като основа за по-нататъшни преговори с американския президент Доналд Тръмп, отбелязва Укринформ.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също ще участват в срещата. Специалният пратеник на президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще представляват САЩ в преговорите за Украйна, припомня БТА.