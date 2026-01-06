Турция ще забрани социалните мрежи за деца под 15 години

До края на януари Турция ще внесе проектозакон, който предвижда забрана за достъп до социални мрежи за лица под 15 години, обяви турският министър на семейството и социалните грижи Махинур Йоздемир Гьокташ, цитирана от сайта „Хюриет дейли нюз".

Говорейки пред репортери в Анкара след проведеното вчера първо заседание на кабинета за 2026 г., Гьокташ заяви, че предложеното законодателство, което е част от по-широк законопроект, ще бъде изпратено на съответната парламентарна комисия, преди да бъде обсъдено в турския парламент.

Проектозаконът има за цел да наложи пряка правна отговорност на социалните медии, изисквайки от тях да блокират потребители под 15 години да откриват акаунти или да получават услуги, пояснява медията, като подчертава, че онлайн платформите също така ще бъдат задължени да създадат ефективни филтриращи системи, за да предотвратят излагането на деца на вредно съдържание.

По думите на Гьокташ властите в Турция работят по законопроекта от около 18 месеца, като са провели консултации с експерти, академици, компании, граждански организации, семейства и деца.

„Не можем да позволим на социалните мрежи да третират нашите деца като търговски продукти", каза министърът, подчертавайки, че правителството на страната не може да остане безразлично пред нарастващите рискове в дигиталната среда.

Гьокташ припомни, че властите в Турция наблюдават вредното онлайн съдържание денонощно и са се намесили директно в близо 3000 случая, като са предприели мерки, когато това е било необходимо, и подчерта, че „правителството очаква компаниите, които управляват социални платформи, да действат проактивно, а не да разчитат единствено на правоприлагането", съобщава БТА.