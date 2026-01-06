ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германец спря Димитър Кузманов на старта в Нотинга...

Европа към Тръмп: Остави Гренландия на мира

Европа призова Доналд Тръмп да се оттегли от Гренландия, докато лидерите ѝ се готвят да обявят нови гаранции за сигурността на Украйна, включително обвързващо задължение за защита на страната от бъдещи атаки на Русия, съобщи "Дейли мейл". 

Представители на 35 държави, включително 27 държавни глави, се събират във френската столица на среща, чиято цел е да покаже съгласуваността между Вашингтон, Киев и европейските съюзници. В срещата участва и българският министър-председател в оставка Росен Желязков

Но перспективите за напредък са несигурни, тъй като фокусът на администрацията на Тръмп се измества към Венецуела, а предложенията за завладяване на Гренландия предизвикват напрежение с Европа.

В изявление лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания заявиха, че Гренландия принадлежи на своя народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи техните отношения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

