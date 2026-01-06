Роден в Китай японски депутат отиде в Тайван въпреки Пекин

Роденият в Китай японски депутат Хей Секи, на когото Пекин миналата година наложи санкции заради антикитайските му позиции, пристигна днес на визита в Тайван, като след слизането си от самолета заяви, че безпроблемното му влизане на територията на острова доказва, че той не принадлежи на Китай, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Китайските власти през септември миналата година наложиха Секи забрана за влизане в Китай, включително в Хонконг и Макао.

Японският политик заяви при пристигането си на летището в Тайпе, че Китайската народна република, ръководена от комунистите, и Република Китай, както се нарича Тайван, са "две напълно различни държави". Секи посочи, че целта на посещението му е да покаже пред международната общност, че Тайван е "независима страна". Дневният ред на визитата на Секи включва среща с тайвански депутати и други официални лица.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин каза в отговор на журналистически въпрос относно визитата на Секи, че "нечистите думи на подобна позорна личност не заслужават коментар".

Санкциите срещу Секи включват възбрана на всякакви имоти, които той би могъл да притежава в Китай. Японският депутат обаче казва, че няма имоти в Китай и че изобщо не възнамерява да пътува дотам. Пекин твърди, че Секи отдавна "разпространява заблуди" относно Тайван, Тибет и Хонконг.

Китай мотивира санкциите си срещу Секи и с факта, че след като бе избран за член на горната камара на японския парламент, той посети храма "Ясукуни" в Токио. Храмът е издигнат в памет на японски военнослужещи, загинали при различни конфликти. японските лидери. В "Ясукуни" се отдава почит и на японски лидери, осъдени като военни престъпници от международен трибунал след Втората световна война.

Секи е роден през 1962 г. в провинция Съчуан. Той получава японско гражданство през 2007 г. и през юли миналата година спечели депутатско място като представител на Партия на японското възстановяване.

Токио призова Пекин да оттегли незабавно санкциите, наложени на Секи, като ги нарече "едностранна мярка".