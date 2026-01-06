Щатите са пратили 12 военни самолета в бази във Великобритания след залавянето на Мадуро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Флотилия от десет самолета C-17 Globemasters и два тежко въоръжени самолета AC-130J са кацнали на две бази във Великобритания след мисията на специалните сили за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро, съобщи "Дейли Мейл".

Засилена Е сигурността вRAF Fairford в и в RAF Mildenhall в Съфолк, бази, които Кралските въздушни сили споделят с американските си колеги.

Тези самолети, C-17, който е един от най-големите транспортни самолети в света, и по-малкият, но по-мощен AC-130J, ще обединят сили във всяка тайна операция на САЩ в чужбина.

Транспортните самолети са с дължина 173 фута и се задвижват от турбовентилаторни двигатели. Те могат да превозват танкове и се могат да носят товар над 500 000 паунда.

RAF Fairford е отдавна утвърден европейски център за военни операции на САЩ в региона и в Близкия изток.

Пристигането на C-17 и C-130 съвпадна с драматичната операция на САЩ за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро.

Самолетите могат да бъдат използвани и за засилване на операциите на специалните сили срещу „Ислямска държава" в Сирия.

Днес Министерството на отбраната заяви, че няма да коментира „оперативната дейност на други държави".