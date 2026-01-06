Мексико изпревари Венецуела по доставки на петрол за Куба

Мексико изпревари Венецуела и стана водещ доставчик на петрол за Куба през 2025 г., показват данни от индустрията, цитирани от "Файненшъл таймс".

Данните идват само дни, след задържането на венецуелския президент Николас Мадури от aмериканските военни спецчасти и след като американският президент Доналд Тръмп посочи, че "ще трябва да направи нещо" и по отношение на мексиканските наркопотоци към САЩ, като в същото време каза, че кубинският режим е "готов да падне", тъй като островната държава "получават всичките си приходи от венецуелския петрол".

Нарастващият износ от лявото правителство на Мексико през миналата година значително увеличи потока от петрол към Куба и помогна на острова да компенсира рязкия спад на венецуелските доставки на суров петрол, сочат данни на индустриалната компания Kpler.

„Вносът на венецуелски суров петрол в Куба е намалял, а Мексико постепенно се превръща в основен доставчик на тази ключова енергийна суровина за страната", заяви пред „Файненшъл таймс" Виктория Грабенвогер, анализатор на суров петрол в Kpler.

През миналата година Мексико е изнасяло средно по 12 284 барела петрол дневно за Куба. Това представлява около 44% от общия внос на суров петрол на острова и е с 56% повече спрямо доставките през 2024 г., показват данните на компанията за търговска информация и проследяване на кораби.

За сравнение, Венецуела - дългогодишният основен доставчик на Куба - е изнасяла едва 9528 барела дневно, или 34% от кубинския внос. Нейният износ за Куба през миналата година, сходен с този от 2024 г., е бил с 63% по-нисък спрямо 2023 г.

През декември 2025 г. администрацията на Тръмп публично критикува Мексико, най-големия си търговски партньор, че не играе „конструктивна регионална роля, съобразена с целите на външната политика на САЩ".

Данните на Kpler за износа на венецуелски суров петрол към Куба се потвърждават и от TankerTrackers.com — онлайн услуга за проследяване на танкери, която отчита средно 9720 барела дневно. В тези обеми е включен и петрол, претоварен от танкер, конфискуван от САЩ на 10 декември, в началото на кампанията, която Тръмп нарече „пълна блокада" на санкционирани плавателни съдове към и от Венецуела.

След отстраняването на Мадуро Тръмп заяви, че САЩ „носят отговорност" за Венецуела и че американски компании ще възродят нейната петролна индустрия.

В доклад до американската фондова борса през декември мексиканската държавна компания Pemex съобщава, че нейното подразделение Gasolinas Bienestar е изпращало в Куба по 17 200 барела суров петрол и 2000 барела петролни продукти дневно през деветте месеца до края на септември 2025 г. — повече от отчетеното от Kpler. Pemex подчертава, че износът на стойност 400 млн. долара е извършен при спазване на „приложимото законодателство".

Мексико подкрепя Куба още от първите години на революцията на Фидел Кастро. Президентът Клаудия Шейнбаум досега успява да смекчи натиска от страна на Тръмп, като екстрадира лидери на наркокартели и ограничава имиграцията.

В понеделник обаче тя остро осъди ареста на Мадуро, заявявайки, че „едностранните действия и военните интервенции не могат да бъдат основа за международните отношения през XXI век". Тя допълни, че многократно е отхвърляла предложенията на Тръмп за военна намеса срещу картелите.

Междувременно износът на мексикански петрол за САЩ — които се нуждаят от тежък суров петрол за рафинериите си в Мексиканския залив — е намалял почти наполовина в периода от юни 2023 г. до октомври 2025 г., достигайки 519 000 барела дневно. Намалението не е свързано с износа към Куба.

Куба преживява тежка икономическа криза — туристите намаляват, валутните резерви са оскъдни, а спиранията на тока са почти ежедневни, отбелязва „Файненшъл таймс".

Венецуела от години доставя на Куба петрол с големи отстъпки, но тъй като все по-често продава санкционирания си суров петрол на черния пазар, износът ѝ към острова се е свил с близо три четвърти от 2020 г. насам, показват данни на Kpler.

Русия е осигурила около 15% от кубинския внос на суров петрол през 2025 г., а Алжир - около 6%, допълва Kpler.