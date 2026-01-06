Гидеон Саар пристигна в Сомалиленд 2 седмици, след като Израел го призна за независима държава

Израелският външен министър Гидеон Саар днес пристигна в Сомалиленд. Това става по-малко от две седмици след като Израел официално призна за независима държава самопровъзгласилата се република, която Сомалия смята за част от своята територия, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на президентската канцелария на Сомалиленд.

„Делегация, ръководена от израелския външен министър Гидеон Саар, кацна в Харгейса. Тя беше посрещната на летището от правителствени служители“ на Сомалиленд, се добавя в изявлението.

Израел официално призна Сомалиленд за „независима и суверенна държава“ на 26 декември, с което стана първата страна в света, предприела тази стъпка след отделянето на територията от Сомалия през 1991 г.

Въпреки че на 30 декември Израел изтъкна правото си „да поддържа дипломатически отношения“ с държави по свой избор, решението му бе критикувано от редица африкански и мюсюлмански страни и бе обявено за атака срещу суверенитета на Сомалия.

Президентът на Сомалия Хасан Шейх Мохамуд днес потвърди, че Сомалиленд е приел три условия от Израел: да приеме палестинци на своя територия, да приеме израелска военна база в Аденския залив и да се присъедини към Авраамовите споразумения за нормализиране на отношенията с Израел, съобщи БТА.

Първите две условия бяха отхвърлени като „неверни“ от външното министерство на Сомалиленд в четвъртък, което обяви, че споразумението с Израел е „чисто дипломатическо“.

Признаването на страната „и пристигането на Израел няма да причини насилие, няма да доведе до конфликт и никога няма да навреди на никого“, заяви в края на декември министърът на президентската канцелария на Сомалиленд Хадар Хусейн Абди.

„Това няма да навреди нито на Сомалия, нито на арабите, нито на когото и да било“, заяви той и добави: сътрудничеството с Израел ще бъде „в областта на подобряването на нашата икономика, селскостопанска продукция (област, в която Израел има значителни постижения), и водите“.

Анализаторите отбелязват, че съюзът със Сомалиленд е особено изгоден и за Израел заради стратегическата му позиция в пролива Баб ел Мандеб, на фона на подкрепяните от Иран бунтовници хуси в Йемен, които извършиха множество атаки срещу Израел от началото на войната в Газа.