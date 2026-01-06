Корпорацията за обществено радиоразпръскване в САЩ се разпуска след като Тръмп й спря финансирането

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководителите на Корпорацията за обществено радиоразпръскване (CPB), частна агенция, която е насочвала федерално финансиране към PBS, NPR и стотици обществени телевизионни и радиостанции в САЩ, гласуваха в понеделник да разпуснат организацията, съобщи CNN.

Корпорацията беше в процес на ликвидация, след като миналото лято Конгресът реши да прекрати финансирането на дейността ѝ по настояване на президента Доналд Тръмп. В понеделник бордът на директорите реши да закрие CPB напълно, вместо да я поддържа като празна обвивка.

„Последният акт на CPB ще бъде да защити целостта на системата на обществените медии и демократичните ценности чрез разпускане, вместо да позволи на организацията да остане без финансиране и уязвима на допълнителни атаки", заяви Патриша Харисън, президент и главен изпълнителен директор на организацията.

Много републиканци отдавна корпорацията че е пристрастна към либералите, но едва през втория мандат на Тръмп тези критики се превърнаха в действия.

Руби Калверт, председател на борда на директорите на CPB, заяви, че федералното спиране на финансирането на обществените медии е било опустошително.