Китайските кораби "супер разрушители" тип 055 влизат в експлоатация през 2026 г.

Очаква се Военноморските сили на Китайската народна освободителна армия да започнат да въвеждат в експлоатация кораби разрушители от клас Type 055 от втората партида производство през 2026 г., съобщи Force Index.

Това ще отбележи нова важна фаза в една от най-амбициозните програми за надводни военни кораби, които могат да бъдат видени навсякъде по света от времето на Студената война. Първият разрушител от клас Type 055, Nanchang, беше пуснат в експлоатация на 12 януари 2020 г., а последният от осемте кораба от първата производствена партида беше пуснат на вода на 30 август същата година. Осмият кораб, Xianyang, беше пуснат в експлоатация през април 2023 г. Доклади от началото на 2022 г. сочат, че е планирано производството на още кораби от този клас, което впоследствие бе потвърдено, въпреки че общият им брой остава неясен.

Китай е единствената страна, която произвежда едновременно няколко типа разрушители, като тип 055 се произвежда като по-тежък аналог на по-лекия клас тип 052D, от които в момента са в експлоатация над 30 кораба. Само през 2025 г. са пуснати в експлоатация седем. Паралелното производство на двата класа разрушители е позволило общото производство на китайски разрушители да достигне понякога 10 кораба годишно, както беше случаят през 2019 г.

През май 2024 г. доклади посочиха, че е пуснат десетият разрушител от клас Type 055. Смята се, че разрушителите от този тип са оборудвани с нови турбогенератори, които според информациите са разработени от Изследователски институт 704 на Китайската държавна корабостроителна корпорация и осигуряват значително по-висока мощност. Допълнително подобрение е въоръжението им, като през декември 2025 г. китайските държавни медии за първи път публикуваха кадри на живо от полет на хиперзвукова противокорабна балистична ракета YJ-20 след изстрелването ѝ от разрушител тип 055 Wuxi.

Класът Type 055 придоби значителна популярност през 2025 г., заради разполагането му за демонстрация на сила близо до Австралия през февруари 2025 г. При операции с подкрепата на безпилотни ракетни лодки един ескадрен миноносец от клас Type 055 би могъл да неутрализира осем ескадрени миноносци от клас Arleigh Burke на ВМС на САЩ в сражение. Те са сред най-големите и най-тежко въоръжени бойни кораби в света и интегрират двулентова радарна система, подобна на SPY-3/SPY-4, която американският флот е имал намерение да интегрира в разрушителите от клас Zumwalt, но не е успял. Това осигурява особено висока степен на ситуационна осведоменост, включително възможности за откриване отвъд хоризонта.