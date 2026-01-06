Китайските кораби "супер разрушители" тип 055 влизат в експлоатация през 2026 г.

Очаква се Военноморските сили на Китайската народна освободителна армия да започнат да въвеждат в експлоатация кораби разрушители от клас Type 055 от втората партида производство през 2026 г., съобщи Force Index.
Това ще отбележи нова важна фаза в една от най-амбициозните програми за надводни военни кораби, които могат да бъдат видени навсякъде по света от времето на Студената война. Първият разрушител от клас Type 055, Nanchang, беше пуснат в експлоатация на 12 януари 2020 г., а последният от осемте кораба от първата производствена партида беше пуснат на вода на 30 август същата година. Осмият кораб, Xianyang, беше пуснат в експлоатация през април 2023 г. Доклади от началото на 2022 г. сочат, че е планирано производството на още кораби от този клас, което впоследствие бе потвърдено, въпреки че общият им брой остава неясен.
Китай е единствената страна, която произвежда едновременно няколко типа разрушители, като тип 055 се произвежда като по-тежък аналог на по-лекия клас тип 052D, от които в момента са в експлоатация над 30 кораба. Само през 2025 г. са пуснати в експлоатация седем. Паралелното производство на двата класа разрушители е позволило общото производство на китайски разрушители да достигне понякога 10 кораба годишно, както беше случаят през 2019 г.
През май 2024 г. доклади посочиха, че е пуснат десетият разрушител от клас Type 055. Смята се, че разрушителите от този тип са оборудвани с нови турбогенератори, които според информациите са разработени от Изследователски институт 704 на Китайската държавна корабостроителна корпорация и осигуряват значително по-висока мощност. Допълнително подобрение е въоръжението им, като през декември 2025 г. китайските държавни медии за първи път публикуваха кадри на живо от полет на хиперзвукова противокорабна балистична ракета YJ-20 след изстрелването ѝ от разрушител тип 055 Wuxi.
Класът Type 055 придоби значителна популярност през 2025 г., заради разполагането му за демонстрация на сила близо до Австралия през февруари 2025 г. При операции с подкрепата на безпилотни ракетни лодки един ескадрен миноносец от клас Type 055 би могъл да неутрализира осем ескадрени миноносци от клас Arleigh Burke на ВМС на САЩ в сражение. Те са сред най-големите и най-тежко въоръжени бойни кораби в света и интегрират двулентова радарна система, подобна на SPY-3/SPY-4, която американският флот е имал намерение да интегрира в разрушителите от клас Zumwalt, но не е успял. Това осигурява особено висока степен на ситуационна осведоменост, включително възможности за откриване отвъд хоризонта.