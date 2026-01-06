ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няколко студенти са ранени при израелска операция ...

Гръцки адвокат е интубиран във Франция след мистериозната смърт на съпругата му в Панама

Бойка Атанасова, Атина

Трагичният край на пътуването на гръцка двойка до Панама за коледните и новогодишни празници предизвика шок сред гръцката общественост.

Адвокат Ламброс Теотокатос от Кефалония и съпругата му, нотариус Атанасия Каракуси, от Ламия, отпътували на групова почивка в далечна Панама. По време на пътуването жената развила силна кашлица и в хотела бил извикан лекар, който ѝ предложил да вземе сироп. След лекарското посещение тя взема решение да не се присъединява към планираната екскурзия на групата.

Въпреки предписаното лечение, състоянието ѝ се влошава критично в рамките на часове. Когато съпругът ѝ се върнал от пътуването, я намерил с мехури по цялото тяло. Завел я в частна болница в Панама, където я интубирали. Предписали ѝ лечение за грип А, но тя починала скоро след това.

Трагедията остави съпруга ѝ, адвокат Ламброс Теотокатос, сам в Панама, за да се бори с тежката бюрокрация по освобождаването на тялото. В момента е интубиран в болница в Париж. Колапсът е настъпил по време на обратния полет и по време на престой във френската столица.

Гръцките здравни власти са в контакт с френските си колеги. Проверява се дали други членове на туристическата група от Панама имат симптоми. Лекарите разглеждат възможността за рядка форма на легионела, менингококова инфекция или специфичен тропически вирус, който поразява дихателната система и води до бърз сепсис.

Гръцките здравни власти са в контакт с френските си колеги. Проверява се дали други членове на туристическата група от Панама имат симптоми.

Очаква се случаят да бъде поет и от гръцката прокуратура, след като тленните останки на починалата пристигнат в Гърция, за да се извърши повторна съдебномедицинска експертиза.

