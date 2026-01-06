ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роми Гонен и други оцелели заложници говорят как са били насилвани сексуално от Хамас (Видео)

10284
Роми Гонен

Момичето разказва през сълзи как са го изнасилвали трима мъже

Роми Гонен, която беше отвлечена от музикалния фестивал „Нова" на 7 октомври 2023 г. и държана като заложник от Хамас в Газа в продължение на 471 дни, за първи път говори публично за преживяното сексуално насилие по време на пленничеството си.

В интервю за израелското разследващо телевизионно предаване „Увда" (עובדה) по Канал 12, Гонен описва модел на сплашване, унижение и грубо нарушаване на личното ѝ пространство от страна на похитителите. По думите ѝ сексуално насилие, заплахи и унизително отношение са били използвани като инструменти на психологически терор и контрол, наред с физическо насилие и лишения. Тя казва и, че заложниците са били заплашвани да не говорят за преживяното. Вижте потресаващите й разкази във видео материалите.

Роми не е първата, която разказва за жестокото насилие в плен.

Амит Сусана свидетелства, че е била сексуално нападната от охранител на Хамас, докато е била държана като заложник в Газа.

Илана Грицѐвски разказва, че е била подложена на сексуално посегателство по време на самото си отвличане и в ранните етапи на пленничеството си.

Макар повечето свидетелства да са на жени, има и насилвани мъже са разказват за преживяното. Гай Гилбоа-Далал свидетелства, че след като е бил принуден да се изкъпе, не му е било позволено да се облече и похитителят пипал голото му тяло, докато го заплашвал със смърт, ако някога проговори за случилото се.

Освен това други бивши заложници описват по-широка гама от сексуални заплахи и тормоз. Миа Регев публично заяви, че сексуалният тормоз е бил широко разпространен и че жените-заложници са били постоянно излагани на сексуално насилие и блудство, заплахи и унижение.

Тези разкази идват след натрупването на обширни доказателства, че терористи на Хамас са извършили изнасилвания, групови изнасилвания и тежко сексуално насилие по време на самото клане на 7 октомври.

Израелски съдебномедицински екипи, свидетелства на оцелели, журналистически разследвания и международни организации са документирали множество случаи на сексуални посегателства, извършени по време на атаките.

Мисия на ООН за сексуалното насилие, свързано с конфликти, заключи през 2024 г., че има „основателни причини да се смята", че по време на атаките на 7 октомври е имало сексуално насилие — включително изнасилвания и групови изнасилвания — и че заложници са били подлагани на сексуално насилие по време на плен.

За много оцелели говоренето за сексуално насилие е изключително трудно. Срамът, страхът, травмата и обществената стигма често заглушават жертвите — особено мъжете. Трябва им много време, за да се решат да говорят.

С решението си да проговорят Роми Гонен, Гай Гилбоа-Далал и други бивши заложници не само си връщат гласа — те разкриват и една реалност, която някои се опитват да отрекат или омаловажат.

Техните свидетелства ясно показват, че сексуалното насилие не е било страничен елемент на 7 октомври.

То е било част от терора.

И е престъпление, което трябва да бъде назовано, пишат израелските журналисти.

Роми Гонен

