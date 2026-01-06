Роми Гонен и други оцелели заложници говорят как са били насилвани сексуално от Хамас (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Момичето разказва през сълзи как са го изнасилвали трима мъже

Роми Гонен, която беше отвлечена от музикалния фестивал „Нова" на 7 октомври 2023 г. и държана като заложник от Хамас в Газа в продължение на 471 дни, за първи път говори публично за преживяното сексуално насилие по време на пленничеството си.

В интервю за израелското разследващо телевизионно предаване „Увда" (עובדה) по Канал 12, Гонен описва модел на сплашване, унижение и грубо нарушаване на личното ѝ пространство от страна на похитителите. По думите ѝ сексуално насилие, заплахи и унизително отношение са били използвани като инструменти на психологически терор и контрол, наред с физическо насилие и лишения. Тя казва и, че заложниците са били заплашвани да не говорят за преживяното. Вижте потресаващите й разкази във видео материалите.

Роми не е първата, която разказва за жестокото насилие в плен.

Амит Сусана свидетелства, че е била сексуално нападната от охранител на Хамас, докато е била държана като заложник в Газа.

Илана Грицѐвски разказва, че е била подложена на сексуално посегателство по време на самото си отвличане и в ранните етапи на пленничеството си.

Макар повечето свидетелства да са на жени, има и насилвани мъже са разказват за преживяното. Гай Гилбоа-Далал свидетелства, че след като е бил принуден да се изкъпе, не му е било позволено да се облече и похитителят пипал голото му тяло, докато го заплашвал със смърт, ако някога проговори за случилото се.

Освен това други бивши заложници описват по-широка гама от сексуални заплахи и тормоз. Миа Регев публично заяви, че сексуалният тормоз е бил широко разпространен и че жените-заложници са били постоянно излагани на сексуално насилие и блудство, заплахи и унижение.

Тези разкази идват след натрупването на обширни доказателства, че терористи на Хамас са извършили изнасилвания, групови изнасилвания и тежко сексуално насилие по време на самото клане на 7 октомври.

Израелски съдебномедицински екипи, свидетелства на оцелели, журналистически разследвания и международни организации са документирали множество случаи на сексуални посегателства, извършени по време на атаките.

Мисия на ООН за сексуалното насилие, свързано с конфликти, заключи през 2024 г., че има „основателни причини да се смята", че по време на атаките на 7 октомври е имало сексуално насилие — включително изнасилвания и групови изнасилвания — и че заложници са били подлагани на сексуално насилие по време на плен.

За много оцелели говоренето за сексуално насилие е изключително трудно. Срамът, страхът, травмата и обществената стигма често заглушават жертвите — особено мъжете. Трябва им много време, за да се решат да говорят.

С решението си да проговорят Роми Гонен, Гай Гилбоа-Далал и други бивши заложници не само си връщат гласа — те разкриват и една реалност, която някои се опитват да отрекат или омаловажат.

Техните свидетелства ясно показват, че сексуалното насилие не е било страничен елемент на 7 октомври.

То е било част от терора.

И е престъпление, което трябва да бъде назовано, пишат израелските журналисти.