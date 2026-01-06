ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няколко студенти са ранени при израелска операция ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22038746 www.24chasa.bg

ЕК: Ще продължим диалога с властите във Венецуела, макар да не признаваме легитимността им

Николай Желязков, БТА

1396
ЕК. СНИМКА: Пиксабей

Европейската комисия заяви днес, че ще продължи диалога с властите във Венецуела, въпреки че ЕС не признава избирането на Николас Мадуро за президент на страната и на Делси Родригес за негов заместник.

Нямаме коментар, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос за полагането на клетва от Родригес като временен държавен глава на Венецуела след залавянето на Мадуро. Властите във Венецуела бяха определени след избори, които не отчетоха волята на хората за демократични промени, добави той.

Бъдещето на Венецуела трябва да се определи на основата на широк диалог за преход към демокрация, включително с участието на законно избраните представители на опозицията, добави говорителят. ЕК вчера изрази очакване събитията във Венецуела да създадат възможност за демократичен преход, оглавен от венецуелския народ и с участието на Едмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо.

ЕК. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)