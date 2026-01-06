ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няколко студенти са ранени при израелска операция ...

Нови протести избухнаха в Техеран на фона на срива на риала

КАДЪР: Екс/@michaeldickson

Спонтанни протести избухнаха на Големия покрит пазар в Техеран, като местните медии, активисти и очевидци, цитирани от ДПА, съобщават за сблъсъци между демонстранти и силите за сигурност.

В публикувани в социалните мрежи видеоклипове се вижда как протестиращите скандират антиправителствени лозунги. Правозащитната мрежа HRANA (Human Rights Activists new Agency) написа в платформата "Екс", че силите за сигурност използват сълзотворен газ, за да разпръснат множеството.

Най-новият изблик на недоволство е свързан с новите сътресения на чуждестранните валутни пазари, като иранският риал бележи срив на неофициалния пазар. Според съобщения един американски долар в момента се равнява на 1,47 милиона риала, съобщи БТА. 

Силите за сигурност използват все повече насилие срещу протестиращите. Правозащитниците съобщават, че най-малко 29 души са загинали в настоящата вълна от национални протести, а над 1200 души са били арестувани.

КАДЪР: Екс/@michaeldickson

