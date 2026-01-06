Няколко студенти са ранени при израелска операция в палестински университет на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима души са простреляни днес при израелски атаки срещу университетски кампус в Бир Зейт на окупирания Западен бряг, съобщи палестинският клон на Червения полумесец, цитиран от Франс прес.

Причината за военната операция не се уточнява, а израелската армия заяви пред АФП, че „събира информация“.

Израелски военни автомобили са навлезли в кампуса малко преди обяд, разказаха очевидци пред АФП. По-късно информацията бе потвърдена от Талал Шахван - ръководител на големия университет в града, разположен близо до Рамала, където е седалището на Палестинската автономия.

Видео, споделено в социалните мрежи, показа навлизането на военните в кампуса, а екип на АФП съобщи, че е видял няколко военни превозни средства да го напускат, ескортирани от израелски войници, придвижващи се пеша.

Всички ранени са студенти, съобщи службата за комуникации на университета и посочи, че студентите са замеряли с камъни военните.

Общият брой пострадали студенти е 11, включително „петима ранени от бойни патрони, четирима пострадали от вдишване на газ и двама ранени в резултат на падания“, уточни в изявлението си Червеният кръст.

Оказана е медицинска помощ на място в кампуса на няколко души, съобщи екипът на АФП, цитиран от БТА.

„За съжаление атаките на университета са нещо повтарящо се, но този път надмина всички граници за бруталност“, обяви на пресконференция ръководителят на учебното заведение. „Това е част от поредица действия, целящи да държат хората в неведение“, добави той.

Израелската армия вече влиза няколко пъти в кампуса на този университет, смятан от палестинците за един от най-добрите на Западния бряг.

През септември 2024 г. израелската армия конфискува имущество, собственост на студентския съвет, припомни университета.