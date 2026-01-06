ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

САЩ ще продкрепят евентуални многонационални европейски сили в Украйна при руска атака

"Коалицията на желаещите", съставена основно от европейските съюзници на Киев, се готви да потвърди, че бъдещите "многонационални мироопазващи сили в Украйна" ще се ползват от "американски ангажимент за подкрепа в случай на руска атака" след евентуално прекратяване на огъня, гласи проект на декларация от срещата на върха на коалицията в Париж, до който Франс прес получи достъп, съобщава БТА.

Лидерите на около 30 европейски страни, включително българският премиер в оставка Росен Желязков, както и на Канада, ще се срещнат този следобед в Елисейския дворец с американски пратеници и украинския президент Володимир Зеленски, за да уточнят своята визия за "гаранциите за сигурност", които да бъдат предоставени на Украйна в рамките на едно евентуално спиране на огъня с Русия.

Според същия текст те се готвят да се обявят за "готови" да предоставят на Украйна "политически и правно обвързващи гаранции, които ще бъдат активирани, когато влезе в сила прекратяване на огъня" с Русия. "Партньорите от коалицията и САЩ ще играят жизненоважна роля, в тясно сътрудничество, за предоставянето на тези гаранции за сигурност", гласи проектодекларацията.

Засега не е ясно дали американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще подпишат тази декларация, или само участниците в коалицията, в която САЩ не членуват официално.

В случай на прекратяване на огъня се предвижда евентуален "механизъм за проверка" да бъде "надзираван" от американците, с участие на членовете на коалицията, гласи текста на проектодекларацията, който все още може да претърпи незначителни промени, казаха дипломатически източници.

"Коалицията на желаещите", съставена основно от европейските съюзници на Киев, се готви да потвърди, че бъдещите "многонационални мироопазващи сили в Украйна" ще се ползват от "американски ангажимент за подкрепа в случай на руска атака". Снимка Ройтерс

