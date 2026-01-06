Сръбски опозиционен лидер: Българите са 80% по-богати от сърбите, защото са членове на ЕС

Сръбският опозиционен лидер Драган Джилас обяви, че след като се присъединили към ЕС, българите са станали с 80 процента по-богати от сърбите, предава регионалната телевизия Ен1.

"Ние и българите започнахме от едно и също ниво на БВП през 2008 г., те влязоха в ЕС, ние и до днес не сме част от Съюза. Днес те са с 80 процента по-богати от нас“, каза Джилас, който е председател на Партията на свободата и справедливостта.

Той направи този коментар в отговор на въпроса защо в края на 2025 г. пет опозиционни партии в Сърбия подписаха споразумение за общи действия.

Според Джилас това са проевропейски партии в Сърбия и една от техните цели е да информират депутатите от ЕП, които ще посетят през януари Сърбия по повод политическата ситуация в страната, която е обхваната от масови антиправителствени протести, продължаващи повече от година.

Джилас изрази очакване, че през 2026 година наистина ще се проведат предсрочни парламентарни избори, както обяви сръбският президент Александър Вучич наскоро.

Протестиращите настояват за нов вот след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на жп гарата и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Протестите, оглавени от студенти, издигнаха антикорупционни искания, настояха за съдебна и политическа отговорност за виновните за трагедията и се превърнаха в най-сериозното предизвикателство в дългата политическа кариера на Александър Вучич, твърдят анализатори.