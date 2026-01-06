Танкер с венецуелски петрол бърза към Русия, опитва да избегне залавяне от САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Драматичен сблъсък се разиграва в Северния Атлантик, където венецуелски танкер с петрол бърза към Русия в опит да избегне залавяне от Съединените щати, пише "Дейли мейл".

Администрацията на Тръмп подготвя планове да прехване и конфискува санкционирания кораб, върху който Москва твърди, че има юрисдикция.

Корабът, първоначално носещ името Bella 1, беше санкциониран от САЩ през 2024 г. за участие в „сенчест флот", превозващ незаконен петрол. Той успя да избегне залавяне в Карибско море миналия месец, но наскоро беше засечен в Атлантика — на около 500 мили западно от ирландския бряг.

Данни от проследяване на полети показват, че американски военни самолети, излитащи от базата RAF Mildenhall във Великобритания, следят танкера. В операцията участват и изтребители Typhoon на британските ВВС, придружавани от самолети-цистерни KC2.

Американската брегова охрана по-рано опита — но без успех — да спре Bella 1, докато корабът се насочваше към Венецуела, за да натовари петрол, преди ареста на президента Николас Мадуро.

Впоследствие танкерът обръща курса си, за да избегне конфискация. В един момент, докато е преследван, екипажът дори изрисува руския флаг върху корпуса и обявява, че корабът е под руска защита.

Малко след това плавателният съд се появява в официалния руски корабен регистър с ново име — Marinera. Местонахождението на танкера към 17:45 ч. Снимка: marinetraffic

Кремъл подава официална дипломатическа нота през декември с искане Вашингтон да прекрати преследването. Ако корабът бъде признат за руски, всякакъв опит за неговото спиране значително би се усложнил юридически. Междувременно в британската база RAF Fairford кацат американски транспортни самолети с хеликоптери, за които се смята, че ще участват в секретни операции.

По данни на CBS News американските сили предпочитат да заловят кораба, а не да го потопят. Операцията за задържане на Bella 1/Marinera може да започне още тази седмица.

След залавянето на Мадуро във Великобритания кацат до десет самолета C-17A Globemaster. Военни екипи разтоварват хеликоптери Chinook и Black Hawk, използвани при специални операции — включително при щурма на дома на Мадуро.

Американските ВВС отказват коментар, позовавайки се на оперативна сигурност.

Анализатори обаче предполагат, че придвижването на техника е свързано именно с възможна акция по залавяне на Marinera.

През последните седмици американските сили вече са пресекли пътя на няколко танкера с венецуелски санкциониран петрол — един от тях, Skipper, е превзет при въздушно-десантна операция. Друг, Centuries, е спрян и претърсен, но не е конфискуван. Третият — Marinera — все още е в движение.

Същевременно повече от дузина санкционирани танкери напуснаха Венецуела в режим „тъмно плаване", изключвайки системите си за проследяване. Някои използват фалшиви имена и местоположение („spoofing"), очевидно в координиран опит да пробият американската блокада. Част от корабите обичайно превозват венецуелски петрол към Китай.

Тези действия може да се приемат и като ранно предизвикателство към временното правителство на Делси Родригес.

На 16 декември президентът Тръмп обяви „пълна блокада" върху санкционираните танкери — една от най-мащабните морски блокади в съвременната история, според държавния секретар Марко Рубио. Целта е да бъде парализирана способността на режима да генерира приходи.

В същото време държавната PDVSA вече трупа огромни количества петрол в плаващи хранилища, след като износът почти спира. Компанията намалява добива и временно спира част от сондажите.