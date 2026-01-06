Москва: Венецуела трябва да решава собствената си съдба без външна намеса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руското външно министерство приветства назначаването на Делси Родригес за временна президентка на Венецуела и добави, че латиноамериканската страна трябва да решава съдбата си сама и без външна намеса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Отстраненият президент Николас Мадуро вчера пледира за невинност по обвиненията в наркотрафик, повдигнати от съд в Ню Йорк.

Мадуро бе задържан от американски специални части при операция, след която венецуелските лидери в Каракас се опитват да се прегрупират.

Родригес, която досега беше вицепрезидентка и министърка на петрола, днес официално положи клетва като временен държавен глава на страната.

"Тази стъпка демонстрира решимостта на боливарското правителство да гарантира единството и да запази властта, изградена в съответствие с националното законодателство", пише в разпространено днес изявление на руското външно министерство.

"Потвърждаваме неизменната солидарност на Русия с венецуелския народ и правителство. Пожелаваме успех на упълномощената президентка Родригес при решаването на задачите, пред които е изправена Боливарската република", добавя дипломатическото ведомство.

"Твърдо заставаме зад становището, че на Венецуела трябва да бъде гарантирано правото да определя своята съдба сама, без каквато и да е деструктивна намеса отвън. Последователно настояваме за деескалация (...) и решаване на всички съществуващи проблеми чрез конструктивен диалог и зачитане на международните правни норми, преди всичко на Устава на ООН", пише още в изявлението.