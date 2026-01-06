Венецуелските сили за сигурност задържаха най-малко 14 журналисти в Каракас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 14 журналисти бяха задържани във Венецуела в понеделник, докато отразяваха последствията от залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от американски сили, пише Би Би Си.

Според синдиката на работещите в медиите във Венецуела всички, с изключение на един от задържаните, са служители на чуждестранни медии. Повечето бяха освободени по-късно същия ден, като един репортер е бил депортиран.

Чуждестранните медии отдавна работят при сериозни ограничения във Венецуела, а малцина журналисти получават визи за работа в страната.

Задържанията бяха извършени в деня, в който Делси Родригес положи клетва като временно изпълняващ длъжността президент, малко след като заяви готовност да сътрудничи с администрацията на Тръмп, която публично заяви, че ще „управлява" Венецуела.

По данни на синдиката журналистите са били задържани от сили за сигурност в и около сградата на Националното събрание, както и в квартал Алтамира в Каракас.

Най-малко двама от тях са били арестувани от военната контраразузнавателна служба, а други — от гражданското разузнаване. Те съобщават, че оборудването им е било претърсено, телефоните им проверени, а личните им съобщения и публикации — прегледани.

Колумбийски и испански журналист също са били задържани близо до град Кукута на границата с Колумбия. Те са били държани с часове в изолация, преди да бъдат върнати обратно в Колумбия.

Синдикатът определи случилото се като „тревожно" и призова за освобождаването на още 23 представители на медиите, които продължават да са в ареста. Репресиите обаче не се ограничават само до журналистите.

Жител на квартал Петаре в Каракас разказва, че „маскирани мъже с оръжие патрулират и проверяват какво публикуват хората в WhatsApp".

Друг жител — 60-годишният Хосе — казва, че хората се страхуват да говорят открито, тъй като по улиците има силно полицейско и военно присъствие, както и въоръжени проправителствени групи, известни като „колективо", носещи маски.

Млада масажистка, пожелала анонимност, споделя: „Има толкова много страх — по улиците и в домовете ни."

Представители на властите видимо се стремят да демонстрират присъствие на силите за сигурност. Вътрешният министър Диосдадо Кабело публикува снимка, на която позира с въоръжени полицаи.

Това обаче засилва страха сред критично настроените към правителството граждани.

Една жена разказва, че „на всеки ъгъл има военни и въоръжени цивилни, подкрепящи правителството, които всяват страх сред населението".

Задържането на журналистите идва в особено напрегнат момент — само дни след като Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени при внезапна операция на американски сили, по време на която загинаха десетки членове на охраната му.

Докато част от венецуелците в изгнание отпразнуваха акцията, в самата Венецуела нямаше публични прояви на радост.

Опозиционно настроените граждани отдавна предупреждават за рисковете от репресии, ако критикуват властта. След президентските избори през 2024 г. повече от 2 000 души бяха арестувани по време на протести.

Избирателният съвет, контролиран от правителството, обяви Мадуро за победител, но данни, събрани от опозицията и потвърдени от независими медии, показват обратното.

В последвалите репресии силите за сигурност проверяваха мобилните телефони на хората за критични послания, което накара мнозина да изтрият профилите и чат историята си.

Много от арестуваните тогава получиха дълги ефективни присъди за „държавна измяна".