“Нестле” изтегля детско мляко от Европа заради опасен токсин

Българският клон на дружеството започна превантивно сваляне от пазара на определени партиди от марката NAN

“Нестле” започна най-голямото изтегляне на продукти от европейския пазар в историята си, защото в редица бебешки млека на марката беше открит опасният токсин цереулид.

Извънредната мярка се отнася до продуктите за кърмачета с марките SMA, BEBA и NAN, като са засегнати няколко страни, сред които Франция, Великобритания, Швеция, Испания, Австрия и др. От българския клон на дружеството - “Нестле България”, също обявиха, че ще предприемат доброволно изземване от пазара само на определени партиди млека NAN. Те подчертават, че това е изцяло превантивна мярка и че

засега няма данни в страната ни за пострадали бебета

“Нестле България, работи в тясно сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните по отношение на това изземване и следва всички предписани процедури”, обявиха от компанията.

На сайта им е предоставен списък с номерата на партидите на млякото NAN, които подлежат на доброволно изземване. Добавят, че всеки клиент, закупил от въпросните партиди, може да ги върне в търговския център, от който ги е взел, и да си получи парите обратно дори без касовия бон.

Цереулидът е токсин, който се синтезира от бактерията Bacillus cereus. Той може да причини симптоми на хранително натравяне като гадене, повръщане, диария и стомашни крампи. Редица европейски хранителни агенции подчертават, че цереулидът не може да се неутрализира или разгради при варене, защото е изключително устойчив.

В свое изявление производителят на “Киткат” и “Нескафе” настоява, че замърсяването на продуктите е станало от съставка,

предоставена от водещ доставчик

“Започнахме да тестваме всички масла от арахидонова киселина и съответните смеси, използвани в производството на потенциално засегнатите продукти за бебета”, заяви говорител на “Нестле”.

Според аналитичната компания SkyQuest Technology Group “Нестле” съставлява почти една четвърт от световния пазар на храни за кърмачета, който възлиза на 92,2 млрд. долара.

Скандалът е голям проблем за новия директор на дружеството Филип Навратил, който се опитва да ускори неговия растеж.

