Саботаж на крайнолеви спря тока за 4 дни на богати квартали в Берлин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бяха засегнати и други райони, включително болници, училища и домове за възрастни

Крайнолявата екстремистка група “Вулкан” пое отговорност за саботажа на електроснабдяването на Берлин. Инцидентът остави без ток и отопление поне 4 дена над 45 хил. домакинства и 2200 предприятия при екстремно ниски температури.

В отворено писмо групировката заяви, че успешно е саботирала газовата елекроцентрала “Лихтерфелде”, като целта ѝ е била протест срещу индустрията с изкопаеми горива. Според “Гардиън” “Вулкан” протестира срещу климатичната криза и изкуствения интелект.

“Действията ни доведоха до прекъсвания на електроснабдяването в по-елитните квартали Ванзе, Целендорф и Николасзе. Извиняваме се за причиненото неудобство на по-бедните жители на Югозападен Берлин. От “Вулкан” уточниха, че със саботажа си са искали да ограничат управляващата класа.

Въздействието на атаката бързо се разпространи извън районите, които групата имала намерение да атакува. Засегнати бяха болници, домове за възрастни хора и жители на високи блокове, които разчитат на асансьори. Мобилните телефонни мрежи се сринаха в някои части на германската столица, а железопътният транспорт беше блокиран. Множество училища не успяха да отворят след края на зимната ваканция.

Кметът на Берлин Кай Вегнер осъди случилото се като терористична атака, която може да коства живота на възрастни и болни хора в студеното време. Очаква се аварията да бъде оправена до 8 януари.