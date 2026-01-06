Забраняват бенгалския огън в Кран Монтана след трагичния пожар в бар (Обзор)

Собственикът на заведението лежал в затвора - бил сводник, жена му е от уважавана фамилия на пожарникари във Франция

Край на бенгалския огън в заведенията в Кран Монтана, където преди дни се разрази огненият ад в бар Le Constellation. 40 души загинаха, а други 119 бяха ранени в новогодишната нощ.

Кметът Никола Феро нарече тази мярка “повече от очевидна”, след като според разследващите пожарът е започнал, когато бенгалски огън, закрепен за бутилки шампанско, е бил държан твърде близо до тавана, покрит с шумоизолираща пяна. От екипа на Феро заявиха, че са проверявали нивата на шум в бара, когато собствениците поискали да удължат работното време, но никога не са проверявали състоянието на панелите от пяна и дали са пожароустойчиви.

Кметът призна, че от 5 години не е имало проверки за безопасността на заведението. И допълни: “Съжаляваме - дължим го на семействата и ще поемем отговорност”. Но на въпрос дали ще се оттегли от поста си, Феро уточни: “Не искам да подавам оставка и няма да напуснем кораба сега, защото трябва да помогнем на хората”.

Един от репортерите на брифинга критикува общинския съвет, че се държи като жертва: “Но именно вие не сте направили необходимите проверки”. Феро отговори: “Тази седмица, лично за мен, беше много трудна. Завинаги ще помня онази нощ и тъгата на всички тези семейства”. Кметът добави, че “съдиите ще определят кой е отговорен” и поясни, че собствениците на бара “би трябвало да знаят дали спазват правилата”.

Сградата, в която се намира Le Constellation, е построена през 1977 г., а през 2015 г. френските собственици - 49-годишният Жак Морети и съпругата му - 40-годишната Джесика Морети, са поискали да разширят заведението, за да добавят закрита тераса. Реновацията е била одобрена, а след като работата е била завършена, инспектори са влезли, за да я оценят. Те обаче се съсредоточили върху външната част, а не върху промените вътре.

Смята се, че Жак сам е правил ремонта вътре в заведението, като е стеснил почти наполовина единствения изход - стълбището, пише “Билд”. В разказите на оцелели се споменава, че тесните стълби са една от причините за трудното излизане на хората от горящия бар.

След трагедията швейцарските прокурори повдигнаха обвинения на френската двойка за убийство, телесна повреда и палеж - всички по непредпазливост.

49-годишният Морети обаче не е непознат на властите. Според в. “Паризиен” той е известен с дела за сводничество, датиращи отпреди около 20 г., както и с дело за отвличане и държане в плен. За тези престъпления е бил осъден на затвор в Савой през 2005 г. В Кран Монтана французинът държал три бизнеса - два бара, както и ресторант Le Vieux Chalet.

За Джесика се знае, че идва от уважавана френска фамилия. По някаква мрачна ирония на съдбата баща ѝ е Жан-Пол Марик - старши началник на пожарната в Кан. Чичо ѝ пък е шеф на комитета за борба с горските пожари в Орибо-сюр-Сиан - община на север от Кан. “Баща ѝ и други роднини са високо уважавани пожарникари в Южна Франция. Защитата на хората от пожар е част от семейната им традиция”, разказа семейна приятелка на Джесика пред в. “Ница-Матин”.

