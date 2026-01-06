ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Венецуелският главен прокурор оспори юрисдикцията на САЩ по делото срещу Мадуро

1728
Николас Мадуро Снимка: Ройтерс

Главният прокурор на Венецуела Тарек Сааб призова американския съдия, разглеждащ делото за наркотероризъм срещу сваления президент Николас Мадуро, да признае, че САЩ нямат юрисдикция по случая и че Мадуро се ползва с имунитет от съдебно преследване като държавен глава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сааб заяви още, че венецуелската прокуратура е назначила трима прокурори, които да разследват смъртните случаи, настъпили по време на военната операция на Съединените щати, в резултат на която Мадуро беше отстранен от власт през уикенда.

