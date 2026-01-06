Венецуелският главен прокурор оспори юрисдикцията на САЩ по делото срещу Мадуро

Главният прокурор на Венецуела Тарек Сааб призова американския съдия, разглеждащ делото за наркотероризъм срещу сваления президент Николас Мадуро, да признае, че САЩ нямат юрисдикция по случая и че Мадуро се ползва с имунитет от съдебно преследване като държавен глава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сааб заяви още, че венецуелската прокуратура е назначила трима прокурори, които да разследват смъртните случаи, настъпили по време на военната операция на Съединените щати, в резултат на която Мадуро беше отстранен от власт през уикенда.